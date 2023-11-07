الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بتلميحات حول رفع الفائدة مجدداً

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، قال إنه سيدعم تشديد السياسة النقدية بدلاً من عدم القيام بما يكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.



وقال كاشكاري: "إن تخفيض الفائدة لن يعيدنا إلى 2% في وقت معقول".



وبين أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من المعلومات للتوصل إلى قرار حازم بشأن المضي قدما في خطوات سعر الفائدة.



أضاف أن البنك المركزي الأمريكي ما زال أمامه المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

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وأوضح كاشكاري: "لقد أثبت الاقتصاد أنه يتمتع بالمرونة على الرغم من رفع أسعار الفائدة كثيرا خلال العامين الماضيين.



وأضاف: "لم نحل مشكلة التضخم بشكل كامل، لا يزال أمامنا المزيد من العمل".



وتشير تعليقات كاشكاري إلى أنه لا يزال يميل نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.



واجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي في اجتماع أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند ما بين 5.25٪ و 5.5٪.