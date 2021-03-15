تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري-

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شهدت أسعار المشتقات النفطية عالميا ارتفاعا خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين.وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 624.9 دولار للطن، مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 595.4 وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، وفق بيان للوزارة الذي أشار إلى ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 من 611.6 دولار للطن إلى 643.4 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%.في حين، زاد سعر الديزل من 519.8 دولار للطن إلى 537.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 532.7 دولار للطن إلى 550.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 397.9 دولار للطن، مقابل 373.6 دولار في شهر الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.5%.وفي المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في مارس إلى 602.5 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في فبراير الماضي، والذي بلغ 590 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، 68.2 دولار للبرميل، مقابل 66.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول.