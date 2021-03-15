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الإثنين، 15-03-2021 10:03 ص

تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية

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الوكيل الإخباري- شهدت أسعار المشتقات النفطية عالميا ارتفاعا خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين.
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وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 624.9 دولار للطن، مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 595.4 وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، وفق بيان للوزارة الذي أشار إلى ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 من 611.6 دولار للطن إلى 643.4 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%.

في حين، زاد سعر الديزل من 519.8 دولار للطن إلى 537.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 532.7 دولار للطن إلى 550.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 397.9 دولار للطن، مقابل 373.6 دولار في شهر الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.5%.

وفي المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في مارس  إلى 602.5 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في فبراير الماضي، والذي بلغ 590 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، 68.2 دولار للبرميل، مقابل 66.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

 




 

 


 

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