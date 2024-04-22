الذهب عالمياً يتراجع بأكثر من 1% مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث أدى انحسار المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط إلى تراجع جاذبية المعدن كملاذ آمن.

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ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع لمعرفة توقعات أسعار الفائدة.



وقللت إيران من أهمية الهجمات التي شنتها إسرائيل بطائرات بدون طيار ضد إيران، في خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.



وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: "في الوقت الحالي، هناك نقص في المحفزات التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. وفي هذه المرحلة، يبدو لنا أن السوق يقترب الآن من إدراك التكلفة المرتفعة للاحتفاظ بالذهب".



ومع ذلك، أشار وونغ إلى أن المخاطر الجيوسياسية تظل إيجابية بالنسبة للذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث يفتقر الصراع بين إسرائيل وحماس إلى الوضوح أو علامات وقف إطلاق النار.



وقال "ديفيد ميجر"، مدير تداول المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز": "لقد سيطر التصعيد في الشرق الأوسط على الأسواق، وإذا تراجع الوضع، فسوف يتراجع الذهب أو يتماسك مع تباطؤ الشراء كملاذ آمن".



من جهتها، أكدت مؤسسة "أنتايكي" للأبحاث المدعومة من الحكومة الصينية، أن الذهب حقق مكاسبًا قوية هذا العام، وسيرتفع أكثر بفضل توقعات الطلب الصيني القوية وحالة عدم اليقين التي تسود مناخ الاقتصاد الكلي، بحسب "رويترز".



ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.











