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تطورات سعر الدولار في مصر بعد ارتفاعه المفاجئ

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الثلاثاء، 16-04-2024 01:09 م

تطورات سعر الدولار في مصر بعد ارتفاعه المفاجئ

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الوكيل الإخباري- استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء بعد أن شهد ارتفاعا بنحو جنيه واحد خلال تعاملات أمس الاثنين بشكل مفاجئ.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.

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بينما سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.3 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.


أما في بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

 

وفي البنك الأهلي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.


وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات أمس الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

 

RT


 




 

 


 

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