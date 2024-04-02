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الثلاثاء، 02-04-2024 11:18 ص

الذهب عالمياً يواصل صعوده ويقترب من تحقيق قمة قياسية جديدة

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الوكيل الإخباري - تتحرك أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيجري ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

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وقلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال أولى جلسات شهر أبريل، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.


وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.85% أو18.7 دولار عند 2257.1 دولار للأوقية، وهو عاشر مستوى قياسي للعقود الأكثر نشاطًا هذا العام، بعد أن لامست خلال الجلسة 2286.40 دولار.


وتصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2258 دولار للأوقية، حيث يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله يوم أمس.

 




 

 


 

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