 

 

الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

 
الأربعاء، 17-08-2022 11:24 ص

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة اليوم

5fc9dd6f55427e12d8785fef
 
 


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا طفيفا عند 1772 دولارا للأونصة عالميا.

اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 292 دينار والليرة الرشادي 255 دينار .

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1330 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.


إقرأ ايضا
8202215102712214770103

أسعار الذهب الخميس في المملكة

62fd4f69694ba

الذهب يقلص خسائره عالمياً

النفط-6-1

أسعار النفط تتعافى عالمياً

8202217103945587300441

انخفاض أسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثانية

6202221102115108351092

تراجع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن 1.47 مليار دولار حتى نهاية تموز

I2vGtJd6yKkj6JUBLjfYNz29mdeoOPulhodupSGT

لا اتفاق على رفع أسعار الوجبات بالمطاعم الشعبية

أخبار متعلقة
820221611147384604515

أسعار الذهب الأربعاء في المملكة

15225_16_1633762537

أسعار الذهب السبت في المملكة

72022289264676178184

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في المملكة

720222110534623752676

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن

720221411924531766357

بعد انخفاض أسعار الذهب محليا.. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي

7202216102949585227681

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد انخفاض الذهب عالميا