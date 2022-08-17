تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا طفيفا عند 1772 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 292 دينار والليرة الرشادي 255 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1330 دينارا.



واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



