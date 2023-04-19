تعرف على أغنى المدن العربية والعالمية 2023

الوكيل الإخباري - تصدرت نيويورك مجددا قائمة أغنى مدن العالم، حيث احتضنت المدنية 340 ألف مليونير، فيما تصدرت دبي مدن العالم العربي مع بلوغ عدد أصحاب الملايين 68.400 ألف مليونير.



وجاء ذلك بحسب تصنيف شركة "هنلي أند بارتنرز" (Henley and Partners) للعام 2023.



واحتلت نيويورك، التي تلقب بـ"التفاحة الكبيرة"، بعد ارتفاع عدد الأفراد من ذوي الثروات بنسبة 40% خلال الفترة بين 2012 و2022، وهذا النمو جاء مماثلا لما حققته سنغافورة، لكنه ظل بعيدا عما حققته مدن أخرى مثل شنغهاي وهيوستن ودبي ومومباي.



بعد نيويورك في المرتبة الثانية جاءت طوكيو مع بلوغ عدد أصحاب الملايين 290.300 ألف مليونير، وفي المرتبة الثالثة ضمن فئة النخبة، جاءت منطقة خليج كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث احتضنت 285 ألف مليونير، كذلك تضمنت المنطقة 63 مليارديرا.



عربيا أظهر التقرير أن دبي تضم أكثر من 68.400 ألف مليونير، إضافة إلى 206 أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليارديرا.



وفي المرتبة الثانية عربيا جاءت أبوظبي بـ24.200 ألف مليونير، وبعدها الدوحة 21.500 ألف مليونير، ومن ثم في المرتبة الرابعة الرياض 18.100 ألف مليونير، وفقا لتقرير الشركة.

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وفيما يتعلق بروسيا، تراجع ترتيب العاصمة موسكو (المرتبة 28) بشكل ملحوظ، حيث تراجع عدد أصحاب الملايين بنسبة 44% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات.