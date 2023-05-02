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الثلاثاء، 02-05-2023 01:18 م

تعرّف على أكبر 5 افلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي

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الوكيل الإخباري - أعاد إفلاس مصرف "فيرست ريبابليك" في الولايات المتحدة المخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأمريكي وسط تحذيرات الخبراء من احتمال انهيار بنوك جديدة.

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ونشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا عن إفلاس "فيرست ريبابليك" كشفت فيه عن أكبر 5 افلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي.


وبحسب تصنيف الوكالة فقد احتل "فيرست ريبابليك" المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى "واشنطن ميوتشوال" المنهار في 2008، ووصلت أصول البنك إلى 307 مليارات دولار.


في المرتبة الثالثة جاء مصرف "سيليكون فالي بنك" بأصول تقدر بنحو 167 مليار دولار، يليه في المرتبة الرابعة "سيغنتشر بنك" بأصول قدرت بحوالي 110 مليارات دولار.


أكبر 5 افلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي:



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