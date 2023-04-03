سوق السندات العالمية تستعد لمخاطر كبرى بعد فترة من الازدهار

الوكيل الإخباري - أصبح ازدهار السندات معرضاً لخطر النهاية، حيث اختتمت أسواق الائتمان العالمية للتو فصلها الثاني على التوالي من المكاسب مع تكدس المشترين، مراهنةً على أنَّ الولايات المتحدة يمكنها ترويض التضخم مع تجنّب الهبوط الحاد في الوقت نفسه.

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تأتي أفضل مكاسب لفصل أول منذ 2019 في أعقاب أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة للسندات العالية الجودة، غير أنَّ بقية 2023 تحمل في طياتها مصاعب وتحديات متزايدة على ما يبدو.



أثارت الأزمة التي أطاحت بمصرف "سيليكون فالي بنك" ومجموعة "كريدي سويس" مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي ترتفع فيه احتمالات الركود بينما يظل التضخم مرتفعاً بعناد.



في غضون ذلك، تزيد السياسة النقدية الأكثر تشدداً الضغط على الشركات الأكثر عرضة للخطر من خلال رفع تكاليف الاقتراض.



قال ديفيد كنوتسون، رئيس إدارة منتجات الدخل الثابت بالولايات المتحدة في "شرودرز" (Schroders): من المؤكد أن تؤدي أسرع زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق إلى اضطرابات وقلق وتشوش.



كذلك ستعاني الشركات العالية الجودة إذا ما تراجعت الأُسر، المهتمة بالمستقبل، عن الإنفاق. قال كنوتسون إنَّ ذلك يمكن أن يتسبّب في حلقة من ردود الفعل السلبية بالنسبة للائتمان. ( اقتصاد الشرق )

