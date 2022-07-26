تعرف على اسعار الليرة الرشادي والانجليزي اليوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات



أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم علي ديب أن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 288 دينار والليرة الرشادي 253 دينار .

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وقال ديب لـ "الوكيل الإخباري" إن سعر الذهب عالميا شهد استقرارا اليوم الثلاثاء عند 1723 دولارا للأونصة.



وأضاف ان الذهب عالميا سجل عند أعلى نقطة خلال الشهر الحالي 1739 وأدنى نقطة عند 1681.



وأشار إلى أن تذبذب أسعار الذهب جاء نتيجة العرض والطلب العالمي والظروف الاقتصادية والسياسية.



وأوضح أن الطلب جيد على المصوغات الذهبية نتيجة تراجع أسعار الذهب .

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.