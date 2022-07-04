تعرف على الوظائف المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الأردن خلال 10 سنوات

الوكيل الإخباري - كشف استبيان جديد أجراه بيت.كوم، عن المهارات المتوقع بأن تكون أكثر أهمية خلال السنوات العشرة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط.



ووفقاً للاستبيان، الذي حمل عنوان "مستقبل العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022"، يعتقد حوالي 8 من 10 مشاركين (78٪) في الأردن أن العوامل التكنولوجية (مثل التحوّل الرقمي، و الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها) ستساهم في تغيير طبيعة العمل في المستقبل.

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وأشار إلى أن مهارات الحاسوب والتفكير الإبداعي والتواصل ستصبح أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة."

وفي الوقت نفسه، يشعر ثلثي المشاركين إما بالثقة تجاه مستقبل العمل ويعتقدون أنهم سينجحون، أو يشعرون بالحماس ويتطلعون إلى عالم مليء بالفرص.



وتفضل الشركات في الأردن الموظفين ذوي المهارات الشخصية والتقنية.



وتشير النتائج إلى أنه في الوقت الذي تُعتبر فيه المهارات الشخصية مثل التواصل والعمل ضمن فريق وإدارة الوقت مهمة اليوم، يعتقد حوالي نصف المشاركين أن كلاً من المهارات التقنية والشخصية ستكونان على نفس القدر من الأهمية بعد 10 سنوات من الآن .



وتعتبر الخبرة الوظيفية السابقة والتناسب الثقافي من أهم العوامل لتوظيف الكفاءات حالياً.



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