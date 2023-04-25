تقارير: توقعات برفع جديد على الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت تقارير اقتصادية إن توقعات السوق تتجه لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمعدل 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم.وأشارت التقارير التي رصدها "الوكيل الاخباري" على مدار الشهر الحالي، إلى أن مجلس الفيدرالي سوف يرفع الفائدة من جديد لكن بوتيرة أقل.والمحت التقارير إلى أنه قد يقرر الفيدرالي (وقف رفع الفائدة مؤقتاً) في حزيران المقبل خوفاً على معدلات النمو والاسعار، لكن مع الإبقاء على اتباع سياسة الرفع في أشهر لاحقة للوصول الى الهدف المنشود عند معدل تضخم 2%.ونوهت أنه إذا انحسرت الضغوط المصرفية قد يتقرر أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات على أسعار الفائدة لمحاصرة التضخم المرتفع.وتتأثر الدول التي تربط عملتها بالدولار بقرارات رفع الفائدة الامريكية عبر زيادة التشديد النقدي ووضع شروط أكثر على معاملات الاقتراض وذلك لإبقاء هوامش صرف مناسبة مقابل الدولار الأمريكي.