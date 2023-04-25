الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

مؤسسة ولي العهد تعلن الفريق الفائز بمسابقة مجتمعات البرمجة

بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبه هاريس

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

توق رئيساً للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج

ما حكم الزواج بين العيدين؟.. الإفتاء تجيب

متحف الأطفال يستقبل 6 آلاف زائر خلال عيد الفطر

الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون تبدأ التسجيل للدفعة 28

حريق كبير يلتهم محل قطع سيارات في ماركا الشمالية - فيديو

التعليم العالي: العمل على حصر أعداد الطلبة الأردنيين القادمين من السودان

جامعة مؤتة تنعى الطالبة إيمان عبد الرحيم

 
الثلاثاء، 25-04-2023 12:03 م

تقارير: توقعات برفع جديد على الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة

images


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت تقارير اقتصادية إن توقعات السوق تتجه لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمعدل 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم. اضافة اعلان


وأشارت التقارير التي رصدها "الوكيل الاخباري" على مدار الشهر الحالي، إلى أن مجلس الفيدرالي سوف يرفع الفائدة من جديد لكن بوتيرة أقل.

والمحت التقارير إلى أنه قد يقرر الفيدرالي (وقف رفع الفائدة مؤقتاً) في حزيران المقبل خوفاً على معدلات النمو والاسعار، لكن مع الإبقاء على اتباع سياسة الرفع في أشهر لاحقة للوصول الى الهدف المنشود عند معدل تضخم 2%.

ونوهت أنه إذا انحسرت الضغوط المصرفية قد يتقرر أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات على أسعار الفائدة لمحاصرة التضخم المرتفع. 

وتتأثر الدول التي تربط عملتها بالدولار بقرارات رفع الفائدة الامريكية عبر زيادة التشديد النقدي ووضع شروط أكثر على معاملات الاقتراض وذلك لإبقاء هوامش صرف مناسبة مقابل الدولار الأمريكي.

إقرأ ايضا
555

اقتراح أممي لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

2mXI1x4fpq1xnb95iDzIBpwRjrQjxe3bH3xBQ4TT

الحكومة تطرح 71 بئرا نفطياً للاستثمار بالأردن

4 - Copy

علان: انخفاض الطلب على الذهب 25% في الأسبوع الأخير من رمضان وقبيل العيد

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

129039

دعم فواتير الطاقة يقود لارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا

LYNXMPEJ3O08Y_L

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج مجموعة من الشركات

أخبار متعلقة
2160271-442092517

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

60f881554236046ab1764613

النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب عالمياً على ارتفاع

2150611-1433406230

الاحتياطي الفيدرالي : انهيار بنك سيليكون حالة نموذجية لسوء الإدارة

2149836-1070600224

استطلاع: نصف سكان الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن قدرتهم على سداد الفواتير

223

مسؤول بالمركزي الأوروبي: أزمة البنوك قد تهبط بالنمو والتضخم