تقرير: ارتفاع معدل البطالة عالمياً و 208 ملايين عاطل في 2023

الوكيل الإخباري - حذرت منظمة العمل الدولية من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر مزيدا من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسبب أزمة كورونا.

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وتتوقع منظمة العمل ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذا العام بنحو ثلاثة ملايين شخص، ليصل مستوى البطالة العالمي 5.8% .



وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الاسمي للعمالة بسبب التضخم، فإن مزيدا من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقا لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنويا للتوظيف.



ويوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشكلات التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلها عوامل أدت إلى ظروف حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات.



وكشفت المنظمة عن توقعاتها حول تباطؤ النمو العالمي للتوظيف بشكل حاد خلال العام الجاري، معلنة عن هبوط نسبة نموه إلى 1 % مقارنة بـ2 % خلال العام الماضي. ( الاقتصادية )