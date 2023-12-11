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الإثنين، 11-12-2023 11:53 ص

الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع المركزي واليوان يتراجع

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الوكيل الإخباري - استهل الدولار تداولات الاثنين على ارتفاع، ومن المرجح أن تحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع الفدرالي الأميركي، الأخير لهذا العام بشأن السياسة النقدية حركة الدولار خلال الأسبوع، بينما أثر تزايد الضغوط الانكماشية في الصين على اليوان.

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ارتفع الدولار الأمريكي مجددا فوق 145 ينا مسجلا 145.62 ين، متراجعا عن انخفاضه الحاد مقابل العملة اليابانية نهاية الأسبوع الماضي مع تزايد الرهانات على أن سياسة أسعار الفائدة شديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي قد تقترب من نهايتها.


وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25425 دولار واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2504 دولار.

 

CNBC

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