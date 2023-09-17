تقرير: الدول العربية رفعت قدراتها من الطاقة المتجددة 57% خلال عام واحد

الوكيل الإخباري - خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي، إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 57%، في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 جيجاوات.



أشار التقرير، إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة، لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.



تضم المنطقة عدداً من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانيتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.

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وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء.