الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخص من الجنسية الإسرائيلية

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الامانة لغايات التعيين - أسماء

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الامن: وفاة ستيني إثر سقوطه من أعلى جسر الإرسال

 
الأربعاء، 02-08-2023 10:20 ص

تقرير: الركود يسيطر على نشاط المصانع حول العالم لهذه الأسباب

855149_336382


الوكيل الإخباري - أظهرت مسوحات اقتصادية نشرت أمس الثلاثاء، أن نشاط المصانع في العالم ظل يعاني من ركود، في مؤشر على أن تباطؤ النمو وحالة الضعف التي يشهدها اقتصاد الصين يلحقان ضررا بالاقتصاد العالمي.اضافة اعلان


وسلط الاتجاه النزولي للتصنيع الضوء على معضلة صانعي السياسة الذين شرعوا في دورات جريئة لتشديد السياسة النقدية في معركة لكبح التضخم لكن ما زال يتعين عليهم محاولة تفادي ركود محتمل.

وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لنشاط الصناعات التحويلية حول العالم ثابتا عند 48.7 في يوليو وهو ما يطابق أدنى مستوى منذ يونيو 2020، مع انخفاض المؤشرات الفرعية لإنتاج المصانع والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر بنك هامبورج التجاري لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 42.7 في يوليو من 43.4 في يونيو في أدنى قراءة منذ مايو 2020. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
flight

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

file

منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية والتجارية بين الأردن وكندا

2020-05-01t000000z_2135791298_rc2nfg9gda52_rtrmadp_3_lebanon-crisis-protests-1200x630

تقرير : لبنان يعاني أزمة اقتصادية حادة بفعل تراكم الديون

imgid508759

كم بلغ سعر بيع وشراء غرام الذهب عيار 21 محلياً اليوم ؟

2563

النفط يرتفع وخام برنت يتخطى الـ85 دولاراً للبرميل

1690954236038

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أخبار متعلقة
1628279941324

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي

524

هل ينخفض الطلب على النفط في 2024؟ أوبك تتوقع

5852

الآمال بانتهاء زيادة الفائدة ترفع الأسهم الأوروبية

475ط

بيانات التضخم بأميركا تقفز بخام برنت لمستوى 80 دولارا للبرميل

64aea4814c59b7614279bc91

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

1200px-Marriner_S._Eccles_Federal_Reserve_Board_Building

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام