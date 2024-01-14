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الوكيل الاخباري
 

تقرير: سوق النفط تواجه أخطاراً متزايدة في ممرات الشحن

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الأحد، 14-01-2024 11:29 ص

تقرير: سوق النفط تواجه أخطاراً متزايدة في ممرات الشحن

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الوكيل الإخباري - خيم التوتر والخوف على استقرار الملاحة على تعاملات سوق النفط الخام، التي اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكن الأسعار انخفضت على أساس أسبوعي بنسبة 0.5 % لخام برنت و1.1% لخام غرب تكساس الوسيط بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

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وفي هذا الإطار، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي أن سعر النفط ارتفع بعد ضربات الولايات المتحدة وحلفاؤها الجوية ضد الحوثيين في اليمن ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى تعرض تدفقات الوقود والبضائع عبر الممر المائي الحيوي للخطر.


ونقل التقرير عن شركة تي دي سيكيوريتيز تأكيدها أن أسواق الطاقة تم تقييمها بأقل من قيمتها بشكل كبير بسبب الارتفاع المستمر في الأخطار الجيوسياسية، حيث يتجه المتداولون إلى البدء في الحصول على مراكز شراء صافية.


وأفاد التقرير بأن الهجمات دفعت عديد من شركات الشحن التجارية إلى إعادة توجيه السفن حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، مشيرا إلى أنه قبل التصعيد الأخير كانت علاوة أخطار الحرب تتراجع وسط وفرة الإنتاج من المنتجين من خارج "أوبك +" وتباطؤ نمو الطلب.


ونوه بأن 3 شركات ناقلات نفط كبيرة على الأقل قالت "إنها توقفت عن إرسال سفنها عبر جنوب البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى زيادة الاضطراب الذي تعانيه أسواق النفط بالفعل.

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