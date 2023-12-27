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الأربعاء، 27-12-2023 07:55 م

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطورات البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتمحو بعض مكاسب يوم أمس، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر، مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة رغم وقوع هجمات جديدة أمس الثلاثاء.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أو 0.67%  إلى 80.30 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أو 0.86 % ، إلى 74.89 دولار للبرميل.

 

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز ، أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.


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