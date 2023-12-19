النفط يرتفع مع إعلان أميركا إطلاق قوة عمل في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن أدت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار سفنها.



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وارتفع خام برنت 1.30 دولار أو 1.69 % إلى 79.27 دولار للبرميل، بعد ان أعلنت الولايات المتحدة، عن تشكيل قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر



وارتفع سعر النفط الخام، أمس الاثنين، نحو 2% بعد تعرض سفينة مملوكة للنرويج لهجوم وإعلان شركة "بريتش بيتروليم" تعليق كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.



ويمر نحو 12 % من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر ثم إلى قناة السويس.





