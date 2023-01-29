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الأحد، 29-01-2023 08:14 م

تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي إلى 22% في 2022

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الوكيل الاخباري - أكد البنك المركزي الأردني أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020) نجحت في تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي من 53% إلى 22% بحلول عام 2022.

وأشار في بيان مساء الأحد، إلى أن 14.4% من البالغين حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية، و39.8% من البالغين قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي، مبينا أن 4.3% من البالغين ادخروا في المؤسسات المالية الرسمية، في حين أن 60.9% لديهم شكل من أشكال التأمين.

ولفت إلى 52.4% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لديها حسابات مالية في مؤسسات مالية رسمية، و28.3% حصلت على تمويل من مؤسسات مالية رسمية ، و15% منها استثمرت في مؤسسات مالية رسمية، وذلك خلال العام 2022.

ونوه بأن 31.5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قامت بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية، في حين أن 32.5% منها لديها شكل من أشكال التأمين في العام الماضي.

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