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الإثنين، 11-09-2023 09:40 ص

توسع كبير في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بدبي

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الوكيل الإخباري - أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الصادر عن مؤسسة S&P Global أن شركات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت توسعاً ملحوظاً في النشاط خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب.اضافة اعلان


وتباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر آب الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي ليسجل 55 نقطة في آب مقابل 55.7 نقطة في تموز.

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