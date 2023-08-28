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الإثنين، 28-08-2023 08:32 ص

أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، تماشيا مع ارتفاع أسواق الأسهم، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والذي قد يثبط الطلب على الوقود.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.70 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل مرتفعا 25 سنتا أو 0.3 بالمئة.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس لوكالة رويترز، إن النفط استفاد من مؤشرات إيجابية عند الافتتاح بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتبارا من، الاثنين، في أحدث محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.

سكاي نيوز

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