كم تبلغ القيمة السوقية للبورصات العربية؟

الوكيل الاخباري - ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.583 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لصندوق النقد العربي.



وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27% أو ما قيمته 57.4 مليار دولار مقارنة بنحو 4.526 تريليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

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وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 777.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 186.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية نحو 3.07 تريليون دولار.



وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 170.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 137.5 مليار دولار وبورصة مسقط 62.25 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.9 مليار دولار، وبورصة مصر 39.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.



وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.97 مليار دولار.

