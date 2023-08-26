السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة مواطن بصعقة كهربائية داخل منزله

المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

قطر: مئات المعلمين الأردنيين الجدد يلتحقون بدوام التعليم الحكومي غدا

الهند تُشدّد القيود على صادرات الأرز وتُهدّد الأسعار عالمياً

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

شردقة بالحليب تتسبب بوفاة رضيعة في الرصيفة

وزير الطاقة: البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

يوم طبي مجاني بالأغوار الجنوبية غدا الأحد

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

 
السبت، 26-08-2023 12:03 م

كم تبلغ القيمة السوقية للبورصات العربية؟

64e8ad0c4236041698059ef0


الوكيل الاخباري - ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.583 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لصندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27% أو ما قيمته 57.4 مليار دولار مقارنة بنحو 4.526 تريليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

اضافة اعلان


وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 777.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 186.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية نحو 3.07 تريليون دولار.


وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 170.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 137.5 مليار دولار وبورصة مسقط 62.25 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.9 مليار دولار، وبورصة مصر 39.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.


وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.97 مليار دولار.

إقرأ ايضا
AlmahrahPost2022-06-12-899297

الحاج توفيق: انطلاقة جديدة لمجلس الأعمال الأردني -اليمني المشترك

2251151-1057073912

الهند تُشدّد القيود على صادرات الأرز وتُهدّد الأسعار عالمياً

2250921-1266071595

دول أوروبية تريد تمديد حظر استيراد الحبوب حتى نهاية العام الحالي

1048204425_0_64_2730_1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607

الفيدرالي الأمريكي: تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة ومستعدون لزيادة الفائدة بشكل أكبر

820232510373522281932

سعر بيع غرام الذهب عيار21 بالأردن اليوم السبت

٢

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران

أخبار متعلقة
نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

f887523def

دبي ضمن أفضل 50 مدينة عالمياً في مؤشر انسيابية الحركة المرورية

99999

بورصة دبي تصعد لأعلى مستوى في 8 سنوات

5525523

ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية 1.1% خلال الربع الثاني من 2023

256

الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% بالربع الثاني

نفط8

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام