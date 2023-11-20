توضيح حول اسعار البنزين والكاز بالاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - توقع خبير الطاقة هاشم عقل ان يتم تثبيت اسعار البنزين بنوعيه 90-95 اوكتان، وانخفاض مادة السولار بما يقارب 7% وتثبيت مادة الكاز.



وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني سعرا بلغ 788.1 دولار للطن، مقارنة بـ 803.8 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.



وسجل البنزين أوكتان 95، 845 دولارا للطن مقابل 851.4 دولار، المسجل في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.



وانخفض سعر السولار من 804.1 إلى 739.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 853.5 إلى 800.7 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.2 بالمئة.

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