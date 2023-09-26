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الثلاثاء، 26-09-2023 03:57 م

توضيح مهم حول اليورو الرقمي

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الوكيل الإخباري - قالت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في كلمتها أمام المشرعين في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، بأن هناك الكثير مما يحدث في مجال العملات الرقمية ومع ذلك فإن برنامج اليورو الرقمي من المحتمل أن يستغرق عامين آخرين على الأقل.

وأضافت لاجارد بأن العملة الرقمية للبنك المركزي لن تقضي على النقد ولن تحل محله، وأنه إذا كان من الممكن أن يكون سهل الاستخدام، إذا كان من الممكن أن يكون مجانيا.

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وأشارت إلى أن البنك يدرس معالجة نظريات المؤامرة التي تثار حول هذا الأمر، وأن البنك يمكنه التحقق من جميع المخاوف الرئيسية المتعلقة بالخصوصية فيما يتعلق بحدود المعاملات والحيازة.

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