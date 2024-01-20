السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-01-2024 10:18 ص

توقعات بارتفاع طفيف على أسعار البنزين الشهر القادم وتثبيت الديزل

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن لا يطرأ تغيير كبير على أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة الشهر القادم . اضافة اعلان


وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أن يرتفع بنزين ( اوكتان 90 ) فلسان اثنان، وبنزين ( اوكتان 95) 3 فلسات فقط. 

وأضاف أنه من المُرجح ثبات سعر الكاز والديزل، في تسعيرة الشهر المقبل. 

وارجع عقل سبب ثبات الأسعار إلى عدم تأثر أسعار النفط الخام بالاضطرابات التي تجري في البحر الأحمر وأزمة الشحن. 


وقال:" إن وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع وجود احتياطي كبير لدى دول أوبك+، وزيادة الإنتاج من خارج أوبك مثل أمريكا وكندا والبرازيل، وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتراجع الإنتاج الصناعي الصيني، كلها أسباب قللت من تأثر أسعار النفط الخام.

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