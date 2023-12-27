ترجيح تخفيض سعر البنزين والديزل بتسعيرة المحروقات في الاردن

الوكيل الإخباري -

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توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم انخفاضاً يتراوح من 1.8% إلى 3.3% على مختلف أنواع المحروقات.وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع انخفاض أسعار بنزين ( اوكتان 90) بنسبة 1.8% ما يعادل 16 فلساً، وبنزين ( اوكتان 95) 1.8% ما يعادل 33 فلساً.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الديزل 3.3% ما يعادل 25 فلساً.ونوه إلى أن الأسواق العالمية سوف تعمل على مدار اليومين القادمين وبعد ذلك تكون عطلة رأس السنة الميلادية، وبالتالي لن يطرأ تغير كبير على اسعار البترول عالمياً.وأضاف أن انخفاض الأسعار محلياً للشهر المقبل شبه مؤكد، وذلك بسبب الانخفاضات التي طرأت على أسعار النفط على مدار الشهر الحالي.