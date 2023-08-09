توقعات بتسجيل معدل تضخم قياسي في مصر

الوكيل الإخباري -

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أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وأظهر متوسط توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو من 35.7 % في يونيو.وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95%.وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا إن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.وارتفع سعر السكر 24 % خلال شهر واحد".