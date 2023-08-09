الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

بلعاوي: متحور إيريس ليس أكثر ضراراً لكنه أكثر انتشاراً ومن المتوقع أن يصبح سائداً

وزارة التربية: 200 ألف طالب وطالبة سجلوا في الصف الأول الأساسي للعام الجديد

جيش الاحتلال: إحباط تهريب 10 مُسيّرات إلى غزة

الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

تسوية الأوضاع الضريبية لـ685 شركة ومكلَّف

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأردن ورواندا يعقدان اليوم مشاورات سياسية

توصية بإصدار نظام يُحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بعمان

وزارة العمل تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في 6 أشهر

صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية

 
الأربعاء، 09-08-2023 09:48 ص

توقعات بتسجيل معدل تضخم قياسي في مصر

62-110247-flotation-decisions-inflation-egypt-record-levels_700x400


الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.اضافة اعلان


وأظهر متوسط توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو من 35.7 % في يونيو. 

وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95%.

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا إن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.

وارتفع سعر السكر 24 % خلال شهر واحد".

إقرأ ايضا
25

الذهب عالمياً يرتفع من أدنى مستوياته في شهر بعد انخفاض الدولار

thumbs_b_c_10a1ba1a6f1315f0f87c521bb8abe6f8

قطر: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام

32

الدولار يتراجع عالمياً

256

أوكرانيا تبحث عن مخطط بديل لتصدير الحبوب

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

أخبار متعلقة
4

التضخم السنوي يتراجع في سلطنة عمان إلى 0.69 %

64bcbd694236046c944c1aa8

روسيا تسجل أدنى تضخم بأسعار الغذاء في أوروبا

64ad0de942360418116bbc60

التضخم يتسارع في ألمانيا

64ad01264c59b7704c5208d1

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية

image

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

415597_36_1688981335

الأعلى تاريخيا .. التضخم في مصر يقفز إلى 41%