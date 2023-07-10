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الإثنين، 10-07-2023 10:39 م

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالميا مع نهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية، التي يمكن أن تؤثر على موقف السياسات لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى ما دون مستوى 1200 دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

وكشف تقرير الوظائف، الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو.

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1925.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:49 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأونصة عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1241.41 دولار للأونصة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 1190.65 دولار.

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وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين اثنين بالمئة إلى 926.55 دولار للأونصة.

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