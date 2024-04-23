توقعات عالمية بزيادة تفوق 20% للذهب والفضة في هذا التوقيت

الوكيل الإخباري-

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تتصدر المعادن الثمينة الزيادات في سوق السلع خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ارتفاع ملحوظ في قيمة الذهب والفضة والنحاس.أفاد محللون في سيتي بنك أن هذا الاتجاه ملحوظ، بالنظر إلى التأثير المعتاد لقيمة الدولار الأمريكي وتقلبات أسعار الفائدة على كل من المعادن الثمينة والصناعية.وذكر المحللون أنه "في الواقع، على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية، إلا أن أسعار هذه السلع الأساسية قد ارتفعت".وتابعوا قائلين: "تشير توقعاتنا إلى أن الحركة الصعودية في أسعار الذهب والفضة والنحاس قد تستمر بنسبة 5-10% إضافية في الأشهر الصفر إلى ثلاثة أشهر القادمة وربما بنسبة 15-20% في غضون ستة إلى اثني عشر شهرًا".ويتوقع محللو سيتي بنك انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب والفضة قبل نهاية الربع الثاني من العام، لكنهم يتوقعون زيادة كبيرة في النصف الأخير من عام 2024، مع احتمال وصول الذهب إلى حوالي 2,500 دولار للأونصة والفضة إلى 30-32 دولارًا للأونصة.يشيرون إلى النسبة الكبيرة من القيمة السوقية والتأثير الكبير في مؤشرات هذه المعادن، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعارها يمكن أن يعزز بشكل كبير العوائد الإجمالية والمشاعر الإيجابية في سوق السلع، لا سيما خلال فترة النمو الاقتصادي والتباطؤ الاقتصادي المعتدل.ولاحظ فريق سيتي بنك أن "الارتفاع المستمر في سعر الذهب في سوق كومكس مدعوم بمؤشرات إيجابية للزخم، حيث ارتفع عدد العقود المفتوحة وحجم التداول باستمرار، مما يدل على نشاط قوي في السوق واهتمام متزايد من المستثمرين".ومن المتوقع أيضًا أن يشهد النحاس اتجاهًا مماثلًا، وإن كانت النظرة المستقبلية أقل تفاؤلًا بعض الشيء، وفقًا لتحليلهم.