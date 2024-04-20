استطلاع عالمي يحذر : أسعار الذهب مبالغ في قيمتها

الوكيل الإخباري- اجتذب ارتفاع الذهب غير المسبوق الكثير من الاهتمام من مديري الصناديق؛ ومع ذلك، فإن بعض الصناديق تشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة قد ذهب إلى أبعد من اللازم.



وفقًا لأحدث استطلاعًا لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أمريكا، قال 26% من المشاركين في الاستطلاع إن الذهب مبالغ في تقدير قيمته. وبحسب الاستطلاع، فإن الذهب هو الأكثر تشبعًا في الشراء منذ أغسطس 2020.



تأتي المشاعر غير المستقرة في السوق مع استمرار سوق الذهب في تحدي الصعاب حيث يتماسك السوق بالقرب من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي فوق 2448 دولارًا للأونصة.



يتم تداول العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو الآن عند 2398 دولارًا للأوقية، أما العقود الفورية فتسجل الآن مستوى 2383 دولار للأوقية. في حين أن بعض المحللين قد يعتقدون أن الذهب مبالغ في قيمته من الناحية الفنية، فقد لاحظ آخرون أنه يتمتع بزخم قوي مدعوم بالطلب الأساسي.



لاحظ بعض المحللين أن مراكز المضاربة في سوق الذهب لا تزال ضعيفة حيث يظل صافي الرهانات الطويلة أقل بكثير من أعلى مستوياته في عام 2020.



وفي الوقت نفسه، لا يزال الاستثمار في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ضعيفًا، على الرغم من مكاسب الأسعار الأخيرة.



وقال مستثمر السلع الشهير دينيس جارتمان في مقابلة حديثة: "لا أرى مشاركة عامة كافية في سوق الذهب لأقول إن الأسعار قد بلغت ذروتها".



تم إجراء الاستطلاع على 224 مدير أصول بأصول تحت الإدارة بقيمة 638 مليار دولار في الفترة من 5 إلى 11 أبريل.



وبصرف النظر عن آرائهم بشأن الذهب، يظهر الاستطلاع أن مديري الصناديق بدأوا في استثمار أموالهم. وقال التقرير الصادر عن بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن الحيازات النقدية انخفضت إلى 4.2% من الأصول الخاضعة للإدارة من 4.4% في الشهر السابق.



ووفقا للمسح، قامت صناديق التحوط بزيادة مخصصاتها للأسهم والسلع وخفضت تعرضها للسندات. وكانت الصناديق عبارة عن سندات ذات وزن ناقص بنسبة 14٪، وهي أكبر نسبة منذ يوليو 2003.



ووفقا لبعض المحللين، يتجه المستثمرون في الأصول الخطرة مع تحسن المعنويات المحيطة بصحة الاقتصاد العالمي. ووفقاً لمسح بنك أوف أمريكا، قال 78% من المشاركين إنه من غير المرجح أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في الأشهر الـ 12 المقبلة؛ هذه هي صناديق التحوط الأكثر تفاؤلاً منذ فبراير 2022.

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وفي حين أن هناك دعوات متزايدة بأن الاقتصاد العالمي سيستمر في رؤية نشاط قوي، فإن غالبية المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. فيما قال 8% فقط من المشاركين في استطلاع الصناديق أن هناك احتمالية لخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.



تشكل هذه البيئة تحديًا بالنسبة للذهب، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع عائدات السندات إلى الارتفاع، مما يزيد من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وهو أصل لا يدر عائدًا. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع عوائد السندات يدعم أيضًا قوة الدولار الأمريكي.



ومع ذلك، أشار العديد من المحللين إلى أن ارتفاع مستويات الديون العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي سيستمر في دعم الذهب، مما يطغى على تكاليف الفرصة البديلة.









