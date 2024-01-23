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الثلاثاء، 23-01-2024 10:45 ص

تونس تسدد جميع ديونها الداخلية والخارجية لعام 2023

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023، رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، ما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.

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وأظهرت وثيقة رسمية، أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.


ويقول اقتصاديون، إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.


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