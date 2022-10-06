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الخميس، 06-10-2022 04:47 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، للمرة الأولى خلال الـ 4 أيام الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، وتوقعات حول التخفيضات الحقيقية المتوقعة لتحالف أوبك+.

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وحسب "وول ستريت جورنال"، انخفض الخام الأميركي بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستوى 87.06 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 88.07 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 88.64 دولار الأعلى منذ 15 أيلول الماضي، وتراجع خام برنت بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 92.76 دولار، من مستوى الافتتاح عند 93.62 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 94.40 دولار، وهو الأعلى في 3 أسابيع.


وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، أمس الأربعاء، عن الاتفاق على إجراء تخفيضات بنحو مليوني برميل يوميا بداية من تشرين الثاني المقبل، في أكبر خفض في إنتاج المنظمة منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا آذار 2020.

 

بترا

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