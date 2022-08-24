تقرير دولي يكشف أكثر ما يقلق سكان العالم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - لخّص مؤشر "ايبسوس العالمي" أبرز الملفات التي تُقلق العالم في الاونة الأخيرة، وكان أبرزها، التضخم، والفقر والبطالة، وتغير المناخ، وفيروس كورونا، والصراع بين الدول، والأزمات الاقتصادية.

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وبيّن تقرير المؤشر، ترجمة "الوكيل الإخباري" والذي رصد حالة القلق العالمية بين الفترة من 22 تموز إلى 5 آب، أن القلق من التضخم كان رقم 1 عالمياً، حيث يقول 4 من كل 10 أشخاص (39٪) إن التضخم هو أكبر مشكلة تواجه بلادهم .



وأضاف التقرير أنه يتبع القلق بشأن التضخم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بنسبة (31٪) والبطالة (27٪) والجريمة والعنف (26٪) والفساد المالي أو السياسي (25٪) ، والتي تشكل خمس المخاوف العالمية.



وجاء من ضمن بيانات المؤشر القلق من تغير المناخ، والذي تصدر قائمة القلق العالمي بنسبة 17%، ثم جاء القلق من فيروس كورونا والمخاوف من عودة انتشاره



وتضمن المؤشر مخاوف عالمية من الصراع العسكري بين الدول، وما يخلف ذلك من تهديدات على البيئة وصعود التطرف.



وقال المؤشر إن 2 من أصل 3 أشخاص في 11 بلداً يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يخص الأوضاع الاقتصادية.