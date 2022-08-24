 

 

الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول اسس جديدة لقبول الطلبة في الجامعات

مجلس محافظة العاصمة يقر موازنته للعام المقبل

التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي

الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

القتل القصد لمطلق عيار ناري قتل شاب التوجيهي سهل خطاب

اكفان في شوارع عمان .. ما القصة ؟ - فيديو

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

فلسطين: غرق رضيع في دلو ماء شرق خان يونس

وفاة أربعيني دهسته مركبة شحن واصطدمت بجدار اسمنتي

 
الأربعاء، 24-08-2022 03:16 م

تقرير دولي يكشف أكثر ما يقلق سكان العالم

يييييييييي
 
 


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  لخّص مؤشر "ايبسوس العالمي" أبرز الملفات التي تُقلق العالم في الاونة الأخيرة، وكان أبرزها، التضخم، والفقر والبطالة، وتغير المناخ، وفيروس كورونا، والصراع بين الدول، والأزمات الاقتصادية.

اضافة اعلان


وبيّن تقرير المؤشر، ترجمة "الوكيل الإخباري" والذي رصد حالة القلق العالمية بين الفترة من 22 تموز إلى 5 آب، أن القلق من التضخم كان رقم 1 عالمياً، حيث يقول 4 من كل 10 أشخاص (39٪) إن التضخم هو أكبر مشكلة تواجه بلادهم .
 
وأضاف التقرير أنه يتبع القلق بشأن التضخم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بنسبة (31٪) والبطالة (27٪) والجريمة والعنف (26٪) والفساد المالي أو السياسي (25٪) ، والتي تشكل خمس المخاوف العالمية.


وجاء من ضمن بيانات المؤشر القلق من تغير المناخ، والذي تصدر قائمة القلق العالمي بنسبة 17%، ثم جاء القلق من فيروس كورونا والمخاوف من عودة انتشاره 
 
وتضمن المؤشر مخاوف عالمية من الصراع العسكري بين الدول، وما يخلف ذلك من تهديدات على البيئة وصعود التطرف.
 
وقال المؤشر إن 2 من أصل 3 أشخاص في 11 بلداً يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يخص الأوضاع الاقتصادية.

إقرأ ايضا
2021-637632377642183498-218

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

t1larg.us_.flag_.oil_.refinery.gi_

هبوط مخزون النفط في الولايات المتحدة

1661343623903

أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل

6305ebe4d34aa

الدولار يصعد واليورو يقترب من أدنى مستوى في 20 عاما

627d44c3e1be0

هام من الضمان للمتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حول برنامج التقسيط

LYNXMPEI7N07X_L

تراجع الذهب مع صعود الدولار عالمياً

أخبار متعلقة
1048275131_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_7e70592d2e2a7391674f743ff645358f

انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر في العالم 14٪

FUZFChtXwAA8zJ7

متى يلمس المواطنون في الأردن انخفاضاً على أسعار السلع ؟ .. خبير يتوقع

ؤببببب

الدولار يتراجع مع ترقب بيانات التضخم

Untitled-1_985423

تقرير اقتصادي: التضخم في العالم قلب النمط الاستهلاكي نحو الترشيد

aeff1afe-سبائك-من-الذهب

الذهب يتراجع عالمياً اليوم بانتظار بيانات التضخم الأميركية

c2_7

أكثر من 4.5 مليار دينار حجم إنتاج الصناعات الغذائية في الأردن