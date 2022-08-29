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الإثنين، 29-08-2022 11:01 ص

جمعية المصدرين: السعودية سوق مهمة لصادرات الأردن الصناعية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

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وقال الخضري في بيان اليوم الاثنين، إن الجمعية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ستنظم المشاركة الأردنية في معرض "فوديكس السعودية" الذي تحتضنه العاصمة الرياض في الثالث عشر من شهر أيلول المقبل.


وأشار إلى أن المشاركة الأردنية بالمعرض مهمة جدا للشركات الصناعية الأردنية، لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد اهتماما عالميا بقطاع المواد الغذائية، وأن السعودية تعد أكبر سوق للأغذية بمنطقة الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار، ما يوفر فرصة كبيرة لصناعة الغذاء الأردنية للمنافسة بالسوق السعودية نظرا لجودتها العالية.


وشدد على أهمية استفادة الصناعة الأردنية من الزخم الكبير والانطلاقة الجديدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية، وبما يسهم في توسيع قاعدة السلع الأردنية المصدرة لسوق الشقيقة السعودية.

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