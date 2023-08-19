أسعار النفط تكسر سلسلة الارتفاع الأسبوعي بسبب أزمات الاقتصاد

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط أول خسارة أسبوعية لها منذ شهر يونيو بسبب انخفاض أحجام التداول الذي عرّض السوق لمخاطر أزمات الاقتصاد الكلي، وطغى على تأثير علامات نقص المعروض في أسواق التداول الفوري.

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استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 81 دولاراً للبرميل، منخفضة بنحو دولارين على مستوى الأسبوع، بسبب البيانات الاقتصادية السيئة وانتشار الأزمة العقارية في الصين التي أثرت سلباً على الأصول التي تتسم بالمخاطرة.



هذه الصورة القاتمة حيّدت أي تأثير لعلامات نقص المعروض في أسواق الخام، ومن بينها مخزون الولايات المتحدة الذي تدهور إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير.

