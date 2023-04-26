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حركة قوية بالعقود الآجلة والأسواق في دائرة الخطر

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الأربعاء، 26-04-2023 01:36 م

حركة قوية بالعقود الآجلة والأسواق في دائرة الخطر

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الوكيل الإخباري - انتعشت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد خسائر حادة منيت بها المؤشرات الرئيسية خلال تعاملات أمس الخميس بفعل تجدد مخاوف الأزمة المصرفية.

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وفي الوقت نفسه، انتعش العقود الآجلة خلال تعاملات اليوم مدفوعة بالنتائج الإيجابية التي تم الإعلان عنها من قبل غوغل (NASDAQ:GOOGL) ومايكروسوفت وبنك "باك ويست".


وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك بحوالي 50%، أمس الثلاثاء، بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.


وأعادت نتائج الأعمال السيئة التي أعلنها البنك أمس الأذهان إلى أزمة البنوك التي عانت منها الأسواق الأميركية الشهر الماضي، فشهدت أسواق الأسهم تراجعاً جماعياً، فقد خلاله مؤشر داو جونز الصناعي 344 نقطة، بينما بقي قطاع البنوك مجدداً في مهب الريح، بتأثير مخاوف امتداد الأزمة إلى لاعبين آخرين في الاقتصاد الأكبر في العالم.


وفي الوقت نفسه، تمت مقاضاة بنك "فيرست ريبابليك" الأميركي ومدقق حساباته "KPMG" من قِبل المساهمين بسبب مزاعم تتعلق بتقديم معلومات خاطئة حول سلامة نموذج أعمال البنك حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة. ( investing )

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