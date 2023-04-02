الذهب عالمياً يصعد 9% خلال ربعين متتاليين

الوكيل الإخباري -

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حقق الذهب عالمياً فوز غير مسبوق، بتسجيل ارتفاع بنسبة 9٪ لربعين متتاليين شهدا الأزمة المصرفية الأمريكية هذا الشهر وأثرها الإيجابي على الملاذ الآمن من زيادة قوية في الطلب، وظل الارتفاع موجودًا بعد ذلك حتى مع انتعاش الأصول الخطرة من الماضي أدنى مستوياته.هذا المكاسب ربع السنوية مهمة بشكل خاص حيث تشير البيانات إلى أنها المرة الأولى التي يسجل فيها الذهب مثل هذا التقدم الفصلي الكبير بالتعاقب.وفي الربع السابق بين سبتمبر وديسمبر، سجلت العقود الآجلة للذهب 154 دولارًا، أو 9.2 ٪.وكانت النجمة المضيئة في سماء الذهب هي قرب المعدن من الهدف البالغ 2000 دولار لمعظم هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بأنها ستصل إلى 2100 دولار في الوقت المناسب لتسجل مستوى قياسيا جديدا.