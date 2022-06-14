حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

الوكيل الإخباري - أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق حملة تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم "صافر" ( ناقلة النفط "صافر") إلى سفينة مؤقتة آمنة.

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وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، قد أطلق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم "صافر" إلى سفينة مؤقتة آمنة، لافتا إلى أن السعودية أعلنت عن تعهد بقيمة 10 ملايين دولار، وأن الولايات المتحدة أكدت أنها تعمل على تقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار.



وترسو السفينة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، وهي ناقلة عملاقة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف من كمية النفط المنسكبة من ناقلة اكسون فالديز.