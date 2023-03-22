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الأربعاء، 22-03-2023 03:46 م

خبير اقتصادي يدعو المركزي الأردني لعدم رفع الفوائد على القروض ووضع سقف لها

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دعا الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش البنك المركزي الأردني إلى عدم رفع الفوائد على القروض، إذا ما قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعها اليوم، نظراً لوجود هامش صرف مريح بين الدينار والدولار. اضافة اعلان


وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إنه يمكن للبنك المركزي أن يضع سقفاً للفوائد التي تترتب على القروض ولو لمدة شهرين على الأقل، وذلك لمنع دخول الاقتصاد الأردني (بحالة ركودية). 

وأشار إلى أنه لدى البنك المركزي الأردني أدوات يمكن من خلال التسهيل على المقترضين دون أي يكون هناك أي ضرر بالقطاع المالي والمصرفي .

وقال عايش إن على البنك المركزي أن يكون متوازناً بين رفع الفائدة المستمر وبين ما يترتب عليها من فوائد على القروض. 

وأضاف أنه يمكن للمركزي أن يرفع قيمة الفائدة على الودائع بذات قيمة الرفع على القروض. 

وتترقب أسواق العالم اليوم قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة، مع توقعات بأن ترتفع 25 نقطة أساس، في خطوة لتخفيف التشدد بمحاربة التضخم بعد أزمة المصارف.

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