محضر الفيدرالي الأميركي: اتفاق على رفع الفائدة 25 نقطة اساس

الوكيل الإخباري - أظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي المركزي الأميركي على إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة الرئيسية إلى 25 نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا رئيسيا في تشكيل السياسة النقدية.

اضافة اعلان



وأكدوا على استمرار رفع معدلات الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.



وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد الذي نشر أمس الأربعاء أنه اتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس.



وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديد مدى الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.



ومع ذلك أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية، وأن الأمر يتطلب رفع الفائدة وإبقاءها مرتفعة، حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى 2% .



وأيد عدد قليل فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي 50 نقطة أساس لأسعار الفائدة. ( سكاي نيوز )