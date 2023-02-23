التضخم في أوروبا يخرج عن السيطرة

الوكيل الإخباري - عاد التضخم في أوروبا للارتفاع مجددًا بعد انخفاضات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث صدرت الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي مطابق لتوقعات الخبراء، ليرتفع على أساس سنوي. بينما على المستوى الشهري، فقد انحسرت وتيرة التراجعات عن الشهر الماضي.



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ومنذ لحظات صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، والتي كشفت عن تسجيل التضخم ارتفاعًا بـ 8.6%، وهو ما توقعه المحللون، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.5%.

وكشف مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر منذ لحظات عن انخفاض التضخم بنسبة 0.2% على المستوى الشهري، وهي النسبة نفسها التي توقعها الخبراء، مقابل القراء السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 0.4%. ( investing )



