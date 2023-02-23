الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 08:44 ص

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل قرابة 81 دولاراً للبرميل

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، منهية 6 أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.1% إلى 74.04 دولار للبرميل.


وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه، نقلاً عن رويترز.


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أسعار الذهب تراوح مكانها محليا

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