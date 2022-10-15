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السبت، 15-10-2022 05:49 م

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دعا الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش الأردنيين إلى التروي والانتظار قبل شراء الذهب خلال هذه الفترة، بسبب تقلبات السوق السريعة.

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وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إن العديد من المشترين يعتقدون أنهم يعوضون خسارة بوقت سريع، غير أن الحقيقة هم يتكبدون خسائر أكثر وينفقون امولاً على الذهب من دخولهم التي خصصت لحاجاتهم الأخرى.


وأكد أن كل التوقعات تشير إلى أنه يوجد رفع جديد للفائدة بمعدل 75 نقطة أساس مع نهاية الشهر الجاري، ومرات اخرى العام القادم، ما يعني بقاء الدولار مرتفعاً وانخفاض الذهب والنفط وغيرها.


وحذّر عايش من خلق سوق وهمي يعتمد على الحظ في التداول، مشيراً إلى أن شراء الذهب في ظل هذه الاوضاع ينطوي على مخاطر عديدة.


ووفقاً للأرقام الرسمية ارتفعت مستوردات الأردن من الذهب والمجوهرات خلال 8 اشهر من العام الحالي بنسبة 142 % . 


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