بعد الانقطاع .. النفط العراقي يصل الى الأردن مجددا

الوكيل الاخباري - وصلت صباح اليوم الجمعة أول شحنة من النفط العراقي المصدر الى الأردن، بعد توقف دام أكثر من شهر لأسباب لوجستية وفنية من الجانب العراقي، وذلك لاستكمال اتفاق توريد 10 الاف برميل يومياً من النفط ، تمثل قرابة 10% من الحاجة اليومية للاردن من النفط ومشتقاته، و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولار، قبل اضافة أجور النقل وفرق النوعية البالغ مجموعهما قرابة 8 دولار على كل برميل.

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ويصل النفط العراقي الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء ، ويتم تحميله الان من منطقة كركوك، وقد كان التحميل سابقاً من مصفاة الصمود (مصفاة بيجي).



ويعمل على نقل النفط العراقي قرابة 250 صهريج أردني و250 صهريج عراقي ، وقد تم توريد 2.525 مليون برميل منذ بداية تنفيذ الاتفاق الاخير في 9 ايلول من العام 2021 وسيستمر العمل قرابة أربعة شهور قادمة لنقل 1.2 مليون برميل اضافية لاستكمال الاتفاق الاخير حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.





