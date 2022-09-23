السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

الآثار العامة: معظم الآثار الأردنية في الخارج نقلت قبل تأسيس الإمارة

الأردن وروسيا يبحثان سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري

الفايز: وضعنا خطة للقطاع السياحي بالتنسيق مع مستشارين دوليين

وزير التربية ينعى الطالبتين آية ومجد العلوان

هل ترحّل الحكومة عطلة المولد النبوي الشريف؟

استعدادا للشتاء.. تنظيف قناة الملك عبدالله والعبارات في الأغوار الشمالية

الضمان توضح حول حساب التكافل وموعد تطبيق التعديلات الأخيرة

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة

عادة سيئة تؤدي إلى زيادة "مهولة" في إصابات السرطان

 
الجمعة، 23-09-2022 01:02 م

بعد الانقطاع .. النفط العراقي يصل الى الأردن مجددا

3e55cb6592d09085f596bb92858a3884


الوكيل الاخباري - وصلت صباح اليوم الجمعة أول شحنة من النفط العراقي المصدر الى الأردن، بعد توقف دام أكثر من شهر لأسباب لوجستية وفنية من الجانب العراقي، وذلك لاستكمال اتفاق توريد 10 الاف برميل يومياً من النفط ، تمثل قرابة 10% من الحاجة اليومية للاردن من النفط ومشتقاته، و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولار، قبل اضافة أجور النقل وفرق النوعية البالغ مجموعهما قرابة 8 دولار على كل برميل.

اضافة اعلان


ويصل النفط العراقي الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء ، ويتم تحميله الان من منطقة كركوك، وقد كان التحميل سابقاً من مصفاة الصمود (مصفاة بيجي).


ويعمل على نقل النفط العراقي قرابة 250 صهريج أردني و250 صهريج عراقي ، وقد تم توريد 2.525 مليون برميل منذ بداية تنفيذ الاتفاق الاخير في 9 ايلول من العام 2021 وسيستمر العمل قرابة أربعة شهور قادمة لنقل 1.2 مليون برميل اضافية لاستكمال الاتفاق الاخير حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.



إقرأ ايضا
1-1275913

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض حاد

_111879792_gettyimages-1210482782

أسعار النفط تهبط 5% في ظل مخاوف الركود

216594

انخفاض اليورو مقابل الدولار

czoxMTQ6Imh0dHBzOi8vd3d3LmFsYmF5YW4uYWUvcG9sb3BvbHlfZnMvMS40NTE1Mzk2LjE2NjMyNjk0OTMhL2ltYWdlL2ltYWdlLkpQR19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvcmVjdGFuZ3VsYXJfMzIwL2ltYWdlLkpQRyI7

الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

اااااا

الركود الاقتصادي يقترب في منطقة اليورو .. وهذا هو السبب

eb6ee01a95018c07fbeef4824d97a156

الإسترليني يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ عام 1985

أخبار متعلقة
60e9699b58292

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

1661863900390

جمعية رجال الأعمال تبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية

WhatsApp Image 2022-08-30 at 3.11.24 PM

إقرار شروط استفادة الشركات الصناعية من صندوق دعم وتطوير الصناعة

ac71f0dc-economy-080819-6

النفط يتراجع عالمياً مع تفوق مخاوف التضخم

نفط4

مخزون النفط الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ كانون الأول 1984

HAMawrT0PnMunKrAmwuYBwEJdQo2RCHZDD7QWvL6

ارتفاع صادرات المملكة 45.5% خلال 6 اشهر