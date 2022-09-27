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الثلاثاء، 27-09-2022 10:03 ص

محاسنة: مخزون الغاز البترولي المسال يكفي المملكة استهلاك 16 يوما

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الوكيل الإخباري - قالت مدير عام الشركة اللوجستية للمرافق النفطية خلود محاسنة، إن الشركة انتهت أعمال استلام وتشغيل السعات الاستراتيجية الجديدة لمادة الغاز البترولي المسال والبالغ سعتها 6 آلاف طن.

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وأضافت محاسنة، أن هذه السعات تضاف إلى 10 آلاف طن تم بناؤها سابقا، ليصبح مجموع السعات الاستراتيجية لهذه المادة 16 ألف طن تكفي المملكة استهلاك 16 يوما.


وبينت أن الشركة تشغل 3 مرافق مستقلة موزعة بشكل استراتيجي في المملكة، وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018، واستطاعت خلال هذه الفترة أن تكون المزود الأفضل للتخزين لمعظم شركات تسويق المشتقات النفطية المرخصة، وشركات توزيع الغاز البترولي المسال في الأردن.


وقالت محاسنة إن هذه المرافق تم بناؤها وفقا لأعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية في قطاع النفط والغاز، مبينة أن منصات التحميل والتفريغ مجهزة بأحدث تكنولوجيا التحميل والتفريغ الآمن، وفي حال حدوث أي طارئ بالتشغيل يتم توقف النظام بشكل اوتوماتيكي دون الحاجة للتدخل البشري.

 

وانتهت الشركة مؤخرا من مشروع تركيب نظام تسخين خزانات زيت الوقود الثقيل في العقبة من خلال الطاقة الشمسية، وذلك لتسريع عملية تسخين زيت الوقود الثقيل لغايات التصدير، إضافة إلى المحافظة على البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون، حيث يعتبر هذا المشروع الأول في العالم، والذي يستخدم الطاقة الشمسية لتسخين الوقود الأحفوري والذي سيعمل على حماية البيئة وتقليل الكلف وتحسين الخدمات اللوجستية. ( الغد )

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