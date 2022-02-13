دبي: 280 مبايعة لأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي

الوكيل الاخباري- سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي أكثر من 6.6 مليارات درهم مع تسجيل 1555 مبايعة بقيمة 3.96 مليارات درهم.



شملت المبايعات 280 مبايعة للأراضي بقيمة 1.42 مليار درهم و1275 مبايعة للشقق والفلل بـ 2.54 مليار درهم.



جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132 مليون درهم في منطقة الممزر تلتها مبايعة بـ 61 مليون درهم في الثنية الرابعة.



تصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، وسجلت 89 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 196 مليون درهم.



بلغت قيمة الرهون 2.41 مليار درهم منها 66 رهن أراضٍ بقيمة 822.92 مليون درهم و350 رهن فلل وشقق بقيمة 1.59 مليار درهم وشهدت الهبات تسجيل 107 هبات بقيمة 309.14 ملايين درهم.

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