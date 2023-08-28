الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح المبنى الجديد لصندوق المعونة الوطنية في المفرق

الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

بدء برنامج "حزم اليافعين" للصم في إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

تنظيم الطاقة: 55 محطة شحن مركبات كهربائية عاملة في الأردن

الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق

مدير الدفاع المدني يكرم أحد الضباط

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

وفاة العين جمال الشوابكة خلال جلسة في مجلس الأعيان

 
الإثنين، 28-08-2023 03:15 م

دولة عربية تعلن عدم طباعة المزيد من عملتها وتتبنى الدولار في المعاملات

moved_LYNXMPEI7N017_L


الوكيل الإخباري - استبعد حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، قيام البنك المركزي اللبناني بطباعة المزيد من الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، وسيتم الدفع بالدولار.اضافة اعلان


وأكد منصوري على أن الاستقرار النقدي للبنان له أولوية وسيتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، لكنه أوضح أن المصرف لا يمكنه المحافظة على هذا الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.

وشدد على عدم المساس بالاحتياطيات الأجنبية، وقال إن أي إجراء سيكون خارج هذه الاحتياطيات.

وتابع ان الوضع النقدي في لبنان لا يتحمل المماطلة، مضيفا أن المصرف لن يغطي العجز في الموازنة عبر إقراض الحكومة بالدولار أو بالليرة .

إقرأ ايضا
64ec9ffe4c59b73e6a7e62ad

أوكرانيا تعلن توقفها عن استيراد الغاز

200

بريتش بتروليوم تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في مصر

idD63

بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

image

الإمارات: العضوية في بريكس لن تؤثر على العلاقة مع الغرب

2023_06_30_11_12_44

دول منطقة التجارة العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن في النصف الأول

21

إيني الإيطالية تبدأ إنتاج النفط والغاز قبالة ساحل العاج

أخبار متعلقة
4410

من بينها الأردن.. نصف شباب هذه الدول العربية يرغبون بمغادرة بلدانهم

77

تثبيت التصنيفات الائتمانية للبنان

25

تخفيض تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع

5d6bdbefab

رئيس حكومة عربية يُحذر : لا دواء ولا رواتب بنهاية الشهر الحالي

2020-05-01t000000z_2135791298_rc2nfg9gda52_rtrmadp_3_lebanon-crisis-protests-1200x630

تقرير : لبنان يعاني أزمة اقتصادية حادة بفعل تراكم الديون

2523

اول تصريح من حاكم مصرف لبنان الجديد وسيم منصوري