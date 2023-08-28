دولة عربية تعلن عدم طباعة المزيد من عملتها وتتبنى الدولار في المعاملات

الوكيل الإخباري -

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استبعد حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، قيام البنك المركزي اللبناني بطباعة المزيد من الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، وسيتم الدفع بالدولار.وأكد منصوري على أن الاستقرار النقدي للبنان له أولوية وسيتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، لكنه أوضح أن المصرف لا يمكنه المحافظة على هذا الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.وشدد على عدم المساس بالاحتياطيات الأجنبية، وقال إن أي إجراء سيكون خارج هذه الاحتياطيات.وتابع ان الوضع النقدي في لبنان لا يتحمل المماطلة، مضيفا أن المصرف لن يغطي العجز في الموازنة عبر إقراض الحكومة بالدولار أو بالليرة .