تخفيض تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع

الوكيل الإخباري - أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة. اضافة اعلان





وخفضت فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية من "CC" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".



كما خفض التصنيف الائتماني قصير الأجل بالعملة المحلية من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".



وأشارت الوكالة إلى استمرار تقصير سندات اليوروبوند حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020.