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السبت، 11-03-2023 01:47 م

ذعر يجتاح أسهم المصارف عالميا وسط مخاوف بشأن صعوبات بنك أميركي

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الوكيل الإخباري - شهد القطاع المصرفي العالمي بداية سيئة الجمعة مع هبوط أسهمه في البورصات نتيجة القلق بشأن الصعوبات التي تواجهها مجموعة "إس في بي فاينانشل غروب" الأميركية وهي شريك مفضل للعديد من شركات التكنولوجيا.

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وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في Axiom Alternative Investments لوكالة فرانس برس إن حركة "الذعر المحدودة" هذه بدأت كرد فعل على قيام زبائن بسحوبات كبرى.


السبب الأولي إعلان "إس في بي فاينانشل غروب" وهي الشركة الأم لمصرف سيليكون فالي (اس في بي) الأربعاء عن تدابير لزيادة سيولتها بقيمة 2,25 مليار دولار إثر انسحاب عملاء منها.


وفي بورصة باريس خسر سهم بنك "سويتيه جنرال" 4.96% ليصل إلى 25.40 يورو و"بي ان بي باريبا" 3.38% ليصل إلى 60.52 يورو و"كريديه اغريكول" 2.94% الى 10.97 يورو. ( العربية )

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